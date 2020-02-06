Зараженный коронавирусом китаец попросил прощения за приезд в Россию

Заболевший коронавирусом китаец Ван Юньбинь извинился за то, что привез вирус в Россию. Он записал видеобращение из Читы, в котором объяснил ситуацию.

Ролик опубликовал ТАСС. По словам Ван Юньбиня, он не знал, что заболел, когда ехал в Россию, у него не было ни температуры, ни других признаков гриппа или простуды.

«Если бы мне было это известно, я бы ни за что не привозил этот вирус в Россию и не причинял всем такие проблемы», — объяснил он.

Сейчас он выздоравливает, ему осталось сдать последние анализы. Китаец рассказал, что его жена с ребенком постоянно живут в России, а сам он возил дочь в Китай, чтобы показать ей родину и проведать бабушку с дедушкой.

Ван Юньбинь высказал свое облегчение по поводу того, что не заразил своих жену и дочь, а также никого из россиян. Китаец поблагодарил лечивших его врачей, которые «старались изо всех сил», а также руководство больницы, Минздрав Читы, правительство и народ России.

Китаец пообещал, что после полного выздоровления пожертвует гражданам России свою кровь, в которой могут образоваться антитела, в случае заражения. «Для меня это хорошая возможность отплатить России», — отметил Ван Юньбинь он, добавив, что любит Китай и Россию и считает их великими странами.

Ранее сообщалось, что 8 февраля Россия направит гуманитарную помощь для жителей Китая.