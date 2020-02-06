Россия направит гуманитарную помощь для жителей Китая 8 февраля

Гуманитарный груз, который сейчас собирается сотрудниками МЧС в Московской, Тверской и Воронежской областях, будет отправлен в Китай самолетом МЧС Ил-76 8 февраля с подмосковного аэродрома Раменское.

В сообщении ведомства, опубликованном на официальном сайте, сказано, что груз будет состоять из индивидуальных средств защиты и медикаментов. Гуманитарная помощь собирается в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

«В качестве гуманитарной помощи в КНР планируется доставить средства индивидуальной защиты и медицинские препараты общим объемом 183 кубометра», — сказано в тексте сообщения.

По данным ТАСС, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказывал, что МЧС и МВД изучают возможность поставок в Китай индивидуальных средств защиты, которых там не хватает после вспышки коронавируса 2019-nCoV в Ухани.

Российские производители средства спецзащиты сообщили, что производство продукции идет беспрерывно. Особый режим был введен на ООО «Респираторный комплекс», люди выходят в третью смену. Большая часть произведенной продукции направляется в Китай.