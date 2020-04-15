Зараженная коронавирусом цыганка сбежала из больницы в табор

В Димитровграде уже подтвердились три случая заражения коронаврусом, одна пациентка цыганской национальности сбежала из больницы. Ее пришлось возвращать силами полиции.

«Первичный положительный диагноз показал также тест, проведенный у больной пневмонией, обратившейся за медпомощью в Клиническую больницу № 172 ФМБА РФ. Эта больная цыганской национальности вчера самовольно покинула лечебное учреждение, но была доставлена обратно благодаря оперативным действиям полиции», — приводит слова мэра Димитровграда Богдана Павленко новостной портал области.

По словам главы города, цыганка оставила свои вещи в палате и прошла через дежурный пост. Пропажу зараженной заметили только спустя несколько часов. Пациентку «сдал» ее же собственный табор, полиции пока не известно, со сколькими людьми женщина успела контактировать.

Сейчас под наблюдением врачей в городе находятся еще четверо жителей, которые прилетели из-за границы.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Подмосковья выписано уже более 100 штрафов за нарушение режима самоизоляции.