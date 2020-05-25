Главу красноярского Минздрава отправили на самоизоляцию из-за больного COVID-19 сотрудника

В Красноярском крае министру здравоохранения Борису Немику пришлось уйти на самоизоляцию. Один из сотрудников регионального Минздрава заболел COVID-19.

Красноярский Роспотребнадзор отправил на самоизоляцию всех работников ведомства, которые могли контактировать с инфицированным. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

«Всем сотрудникам, <…> включая министра здравоохранения, <…> выданы постановления на изоляцию сроком на две недели, проведено тестирование», — подчеркнули в красноярском Минздраве.

Работать люди будут дистанционно. На своих местах оставили сотрудников, не попадающих под категорию контактных. Они продолжат выполнять свои должностные обязанности с соблюдением всех необходимых санитарно-противоэпидемических норм и масочного режима.

Заболевшего сотрудника Минздрава уже изолировали и отправили на лечение. В помещениях министерства провели дезинфекцию.

В Красноярском крае, по последним данным, с начала эпидемии подтвердили 3265 случая коронавируса. Выздоровели 708 человек, 28 скончались.