Запрет на завоз дешевого топлива из других стран собрались отменить в России

Там не указана дата отмены ограничений, которые вступили в силу с 2 июня. Однако если документ утвердят, то решение вступит в силу немедленно.

Изначально запрет ввели до 1 октября. Но на прошлой неделе Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявляли о возможности отмены ограничений. Это связано с тем, что спрос восстановился на внутреннем рынке. Об этом написал сайт Lenta.ru. Ситуация улучшилась после постепенного снятия мер, связанных с эпидемией коронавируса.

В пояснительной записке к проекту сказано, что за время действия запрета российские НПЗ смогли нарастить производство. Теперь они достигли баланса спроса и предложения на рынке в России.

О том, что запрет нужно отменить, начали говорить после того, как оптовые цены на топливо стали расти на Санкт-Петербургской бирже. Тогда ведомства потребовали от производителей увеличить минимальные объемы продаж бензина и дизтоплива до 11 и 7,5%. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что стоимость топлива должна стабилизироваться в июле.

Импорт бензина и дизтоплива увеличился весной 2020 года из-за серьезного падения цен на нефть. Российским АЗС было выгоднее продавать зарубежное топливо. В свою очередь, производители из России не могли конкурировать с зарубежными поставками из-за действующего в РФ демпферного механизма.