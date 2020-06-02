Запрет на импорт топлива в Россию вступил в силу

В России со 2 июня вступил в силу временный запрет на импорт топлива. Ограничения будут действовать до 1 октября и затронут ввоз бензина, дизеля, керосина, судового топлива и газойля.

Меры не коснутся транзитных поставок топлива. Они не распространяются на горючее в технологических емкостях, которое используют в дороге. Под запрет не попадает топливо, ввезенное до вступления ограничений в силу, и не прошедшее таможенное декларирование и выпуск. Ввозить бензин для личного пользования тоже можно.

Решение о временных ограничительных мерах правительство РФ приняло 25 мая. Профильные ведомства могут изменить срок их действия вплоть до 15 июня.

Глава Минэнерго Александр Новак заметил, что мера поддержит отечественную нефтяную промышленность. Кроме того, уменьшится и поток дешевого топлива, которое поступает с нефтеперерабатывающих заводов Белоруссии.

Уровень потребления топлива во всем мире сократился на фоне ситуации с коронавирусом и развала сделки ОПЕК+. Объем добываемой нефти превысил спрос, а цены на нефтяные фьючерсы опустились до отрицательных значений.