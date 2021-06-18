Запрет на въезд в Ялту отменили

В Ялте разрешили въезд и транзитный проезд через город. Ограничения, введенные из-за подтопления, сняли. Непогода не повлияла на работу авиа- и железнодорожного транспорта, сообщило РИА «Новости».

В министерстве курортов и туризма Крыма подчеркнули, что график движение поездов штатный. В авиарейсах тоже изменений нет.

«Въезд в город Ялту и транзитный проезд осуществляется без ограничений», — подчеркнули в ведомстве.

Отдыхающим в Крыму туристам, отметили в министерстве, ничто не угрожает. Пострадавшие от ливней территории планируют сделать комфортными в короткие сроки.

«Крымские отели и санатории после сильных дождей работают в штатном режиме», — добавили в Минкурортов.

Из-за ливней в Крыму подтопило более 300 домовладений в восточной части полуострова. В Керчи и близлежащих к ней районов выпало почти две месячные нормы осадков. В пятницу в Ялте из берегов вышла река, затопив улицы и дома. Один человек погиб. Въезд в город перекрыли для обеспечения безопасности людей.