Запрет на макароны, колбасу и блины в школах объяснили

Для питания школьников уже более 30 лет запрещено использовать макароны по-флотски с фаршем, яичницу, фаршированные блинчики и колбасу. Причина кроется в отсутствии должной термической обработки указанных продуктов.

В Роспотребнадзоре отнесли их к блюдам и продуктам повышенного эпидемиологического риска, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Запрет на них действует более 30 лет. Причина — отсутствие должной термической обработки в соответствии с технологией приготовления, обеспечивающей должный уровень безопасности в течение двух часов с момента приготовления блюд и реализации их без повторного подогрева», — подчеркнули специалисты.

Речь идет о макаронах по-флотски, сырокопченых колбасах, яичнице, макаронах с яйцом, фаршированных блинчиках и форшмаках. Колбасы в Роспотребнадзоре назвали источником дополнительного поступления в организм соли и тяжелых для детского организма животных жиров.

Ассортимент питания детей в школьных столовых в ведомстве охарактеризовали как высокий. От запретов он не страдает. К тому же макароны как самостоятельный гарнир или приправленные сыром подавать можно.