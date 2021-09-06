Макароны, колбасу и блины запретили в школах Петербурга

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу запретило подавать в школьных столовых макароны с фаршем или яйцами, блины с мясом и творогов, а также сырокопченую колбасу. Помимо них в список вошли окрошка и холодные супы, заливные блюда, студни и форшмаки из сельди.

Об этом сообщается Instagram-аккаунте службы.

«Запрещено использовать в школьном питании макароны по-флотски с мясным фаршем, макароны с яйцом, яичницу-глазунью, сырокопченые колбасы», — говорится в тексте заявления.

Специалисты также запретили кормить школьников в столовых салом, грибами, маргарином, паштетами и продуктами во фритюре. Учащимся больше не будут подавать мясо диких животных, кремовые кондитерские изделия, яйца водоплавающих птиц, карамель и арахис. Запрещены были также энергетики, квас, кумыс и натуральный кофе.

В июле депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в Минпросвещения с предложением разрешить родителям младшеклассников выбирать между горячим питанием для ребенка в школе или денежным сертификатом. Не все дети питаются в столовых, так как страдают аллергией или имеют другие ограничения по здоровью.