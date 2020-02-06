Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил в правительство законопроект о запрете изымать домашних животных за долги. Это же не вещь, а значит закон надо отменить, пояснил депутат.

«Законопроектом предлагается запретить изъятие по долговым обязательствам у граждан их домашних животных», — приводит РИА «Новости» выдержку из пояснительной записки.

Законопроект внесет изменения в Гражданский процессуальный кодекс.

Как пояснил Бурматов, в список животных, которых уже сейчас запрещено изымать, входят: племенной, молочный и рабочий скот, кролики, олени, пчелы, птица, и корма, необходимые для их содержания. Также принятый в 2018 году закон об ответственном обращении с животными устанавливает, что животное является живым существом, а не «вещью». Оно может испытывать разные эмоции, в числе которых страдания и боль.

Органы власти и организации, которые изымают животных, чаще всего не имеют необходимых условий для содержания этих животных. Из-за этого питомец может умереть, а сотрудник такой организации может получить до пяти лет тюрьмы за жестокое обращение с животными.

Новый законопроект не потребует дополнительных средств из бюджета. В случае принятия он вступит в силу со дня его официального опубликования.

Как рассказал Бурматов, после получения отзыва правительства, законопроект будет внесен в Государственную думу.

Накануне Бурматов уже предложил разрешить владельцам перевозимых в самолетах животных покупать для них билеты на соседние места. Свою инициативу парламентарий уже направил в Минтранс.

В отдельных случаях, по мнению Бурматова, нужно разрешить питомцу лететь в ногах у хозяина. Тут в первую очередь речь идет о собаках.