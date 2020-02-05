Депутат предложил сажать животных в самолеты рядом с хозяевами

Владельцам перевозимых в самолетах животных хотят разрешить покупать для них билеты на соседние места. Идею предложил глава думского комитета по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов.

Парламентарий уже направил свою инициативу в Минтранс, сообщила газета «Известия». Он просит пересмотреть действующие правила перевозки домашних животных авиакомпаниями.

«Мои предложения абсолютно простые. Во-первых, увеличить параметры веса животных до 10 килограммов, как это уже сделано в других странах мира. <…> Во-вторых, нужно предоставить владельцам право выкупать соседнее кресло для установки более габаритной переноски и ее фиксации», — подчеркнул Бурматов.

Подобные меры, по его словам в итоге позволят вообще убрать ограничение веса животного. Сейчас с учетом самой переноски можно взять с собой в салон питомца, который не толще восьми килограммов.

В отдельных случаях, добавил парламентарий, нужно разрешить питомцу лететь в ногах у хозяина. Речь тут идет в первую очередь о собаках.

В Минтрансе заметили, что вопросы о перевозке животных воздушным транспортом рассматривают в рамках межведомственной рабочей группы. Работа ведется на площадке министерства.

В поездах сейчас обозначают места, где можно ехать с животными. По мнению общественников, аналогичная практика подошла бы и авиакомпаниям. Ответственность перевозчика за гибель домашних животных тоже нужно усилить.

Бурматов начал готовить свои предложения после скандала с подменой кота Виктора: его хозяин пошел на хитрость, чтобы пронести животное в салон. В конце января два кота получили травмы при авиаперевозке и погибли, у третьего ветеринары диагностировали обморожение. Животные летели в багажном отделении.