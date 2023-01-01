Общество 01 января 2023, 20:42 Запрет на использование беспилотников ввели в Оренбургской области Губернатор Оренбургской области ввел запрет на использование беспилотников Unsplash

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Для обеспечения безопасности и усиления охраны правопорядка в Оренбургской области ввели запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Указ подписал губернатор Денис Паслер, документ размещен на официальном сайте правовой информации региона.

«Запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Оренбургской области, за исключением беспилотных воздушных судов, используемых органами государственной власти, подведомственными им организациями, иными предприятиями или организациями по договору с органами государственной власти и подведомственными им организациями в рамках возложенных на них функций», — говорится в документе.

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Запрет использования дронов введен в Оренбургской области до снятия режима базовой готовности, введенной ранее указом президента России.

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Между тем Владимир Путин призвал оптимизировать как административные, так и техограничения, которые мешают развитию гражданской беспилотной авиации. Правительству России и заинтересованным ведомствам рекомендовано обеспечивать информационную безопасность и контроль за полетами беспилотников.