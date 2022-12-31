Власть 31 декабря 2022, 15:04 Путин призвал оптимизировать ограничения, мешающие развитию гражданской беспилотной авиации Путин поручил оптимизировать мешающие развитию гражданской беспилотной авиации ограничения Пресс-служба Минобороны

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Российский лидер Владимир Путин призвал оптимизировать как административные, так и техограничения, которые мешают развитию гражданской беспилотной авиации. Этот пункт появился в перечне поручений 31 декабря на сайте Кремля.

Правительству России, а также министерству обороны, МВД, Федеральной службе безопасности, ФСО и Росгвардии рекомендовано обеспечивать информационную безопасность по управлению полетами беспилотников и контроль за их полетами.

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«Оптимизировав при этом административные, технические и иные ограничения, препятствующие развитию беспилотной авиации гражданского назначения», — отмечено в поручении.

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Глава государства ждет доклад по этой теме 15 апреля 2023 года. Дальше документ будут представлять каждые полгода.

Также правительство вместе с Минобороны и ФСБ рассмотрят вопрос по сокращению «времени проведения мероприятий, которые ограничивают использование цифровых геопространственных данных», получаемых с применением БПЛА.

Минпромторг совместно со столичным кабмином и платформой Национальной технологической инициативы будут обеспечивать ежегодное проведение выставки технологических продуктов и решений в беспилотной авиации.

В пятницу, 30 декабря, президент поручил проработать вопрос индексации страховых пенсий работающим инвалидам.