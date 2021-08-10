Правительство России пока отказалось от планов о срочных мер, которые призваны стабилизировать цены на топливо — в том числе и от запрета на экспорт бензина. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Накануне прошла встреча вице-премьера Александра Новака и представителей нефтяных компаний. Обсуждалась текущая ситуация на топливном рынке. По сведениям издания, от Минэнерго поступило предложение до конца месяца запретить экспортировать бензин и подписать такое соглашение с топливными компаниями.

Но, по словам источника, от такого решения отказались по нескольким причинам. Во-первых, из-за снижения мировых цен на нефть. Во-вторых, из-за слов нефтяников о росте предложения на бирже.

За неделю цены на бензин и дизельное топливо в российской столице выросли на 11-16 копеек. Что касается более долгосрочных результатов, то с начала года цены возросли значительно, больше, чем за весь прошлый год. Эта тенденция наблюдается почти во всех регионах страны. Аналитики прогнозируют, что повышение цен будет продолжаться минимум до конца года.