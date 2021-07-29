Аналитик спрогнозировал рост цен на бензин до конца года

Руководитель аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов сообщил, что бензин в России до конца года подорожает еще больше. Примерный рост составит 6-8%. Об этом рассказал Ura.ru.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуш высказал другое мнение на этот счет. Он предполагает, что стоимость бензина в России, наоборот, может снизиться, начиная с 1 августа. Причиной тому станет повышение пошлин на экспорт нефти, светлых нефтепродуктов, масла и бензина.

«Если пошлина повышается, то цены должны снизиться у нас. Повышение пошлин означает снижение экспортного паритета, а оно должно привести к снижению цен. Связь такая», — заявил Аркуш.