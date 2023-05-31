Общество 31 мая 2023, 00:29 Запрещенный в служении протоиерей Калинин попал в больницу с сердечным приступом РИА «Новости»

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Запрещенный в служении протоиерей Калинин госпитализирован в Москве. Об этом он сообщило РИА «Новости».

Церковный служитель попал в медучреждение с сердечным приступом. В палате он пробудет как минимум до утра.

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Еще 27 мая Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл освободил от занимаемых должностей протоиерея Калинина и запретил ему в служении. Такие меры приняли в связи с препятствием, возникшим у него во время передачи иконы «Троица» Андрея Рублева из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя.

Протоиерея сняли с поста главы совета по реставрации, архитектуре и церковному искусству, а также освободили от послушания члена совета по культуре.

Икону «Троица» должны выставить в церковный праздник Троица в храме Христа Спасителя. Там она будет находиться две недели, в отношении святыни будут соблюдены все требования по безопасности и сохранности.