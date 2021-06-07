Правительство не будет запрещать памперсы, несмотря на вред экологии

Правительство готовит запрет на использование ряда одноразовых товаров, не подлежащих переработке. Подгузников в этом списке не будет, поскольку их нечем заменить, заявила РИА «Новости» вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Мы не сумасшедшие, мы не будем делать этого запрета. Мы не перейдем на марлевые пеленки опять или на какие-то фланелевые пеленки для наших детей», — сказала она.

По словам вице-премьера, около 50% материалов подгузника нельзя переработать. И даже «самая продвинутая Германия» отбирает из этих отходов лишь 60% полезных фракций.

Список запрещенных из-за вреда экологии товаров планируют составить до конца 2021 года, добавила Абрамченко.

В мае вице-премьер заявила, что правительство готовит поправки, запрещающие использование неперерабатываемых материалов. К ним относятся трубочки для напитков, ватные палочки, одноразовая пластиковая посуда и цветной пластик.

Сейчас 90% мусора отвозят на полигоны. К 2030 году захоранивать хотят 50% отходов, а остальное перерабатывать как вторсырье.