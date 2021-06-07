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    07 июня 2021, 04:29

    Правительство не будет запрещать памперсы, несмотря на вред экологии

    Кирилл Фролов

    Правительство готовит запрет на использование ряда одноразовых товаров, не подлежащих переработке. Подгузников в этом списке не будет, поскольку их нечем заменить, заявила РИА «Новости» вице-премьер Виктория Абрамченко.

    Правительство не будет запрещать памперсы, несмотря на вред экологии

    «Мы не сумасшедшие, мы не будем делать этого запрета. Мы не перейдем на марлевые пеленки опять или на какие-то фланелевые пеленки для наших детей», — сказала она.

    По словам вице-премьера, около 50% материалов подгузника нельзя переработать. И даже «самая продвинутая Германия» отбирает из этих отходов лишь 60% полезных фракций.

    Список запрещенных из-за вреда экологии товаров планируют составить до конца 2021 года, добавила Абрамченко.

    В мае вице-премьер заявила, что правительство готовит поправки, запрещающие использование неперерабатываемых материалов. К ним относятся трубочки для напитков, ватные палочки, одноразовая пластиковая посуда и цветной пластик.

    Сейчас 90% мусора отвозят на полигоны. К 2030 году захоранивать хотят 50% отходов, а остальное перерабатывать как вторсырье.