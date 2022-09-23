Запорожская область в составе РФ сохранит нынешнее название | 360°

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Запорожская область в составе РФ сохранит нынешнее название

Член ВГА Владимир Рогов: Запорожье сохранит свое название при вхождении в состав РФ

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Запорожская область в случае присоединения к России сохранит нынешнее название. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Его слова привело агентство Ura.ru.

Референдум в освобожденной части региона стартовал сегодня утром и продлится до 27 сентября. Жители должны проголосовать за или против выхода Запорожской области из состава Украины, придания ей статуса самостоятельного государства и включения в состав России на правах субъекта федерации.

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Опрос показал, что в голосовании примут участие 72% жителей Запорожской области, их них за присоединение к РФ выступят 80%.

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Авторы:

Референдум в Запорожской области 2022

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