Общество 26 мая 2023, 12:04 Записку Жириновского о Березовском, Немцове и Явлинском опубликовали в Сети Вице-спикер Госдумы выложил записку Жириновского о Березовском, Немцове и Явлинском РИА «Новости»

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Написанную от руки записку из архива основателя ЛДПР Владимира Жириновского обнародовали в Сети. В ней политик разъяснил, что, по его мнению, погубило бизнесмена Бориса Березовского и политиков Григория Явлинского и Бориса Немцова. Фото выложил в Telegram вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

«Что погубило: Березовского — жадность, Явлинского — упрямство, Немцова — радикализм», — говорилось в записке Жириновского.

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В подписи к фото Чернышов заметил, что с мнением основателя ЛДПР сложно спорить. По его мнению, политик видел людей насквозь.

Чернышов добавил от себя, что с мнением Жириновского сложно спорить, так как «он видел людей насквозь».

Накануне вице-спикер Госдумы рассказал, что обнаружил в архивах основателя партии много ценных бумаг с «пророчествами». В частности, Жириновский считал, что в 2025 году произойдет объединение Русского мира как минимум в границах СССР, а «в границах славянского мира как максимум в 2040-м».