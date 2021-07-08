Запасов воды Крыму благодаря подтоплениям хватит на полтора года

В сильных дождях, которые обрушились на Крым и привели к подтоплениям, нашлись плюсы для полуострова. После буйства стихии все крымские водохранилища наполнились водой.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заметил в эфире телеканала «Россия 24», что запасов полуострову хватит на ближайшие два года.

«Все водохранилища в Крыму наполнились водой. Учитывая острый дефицит воды, теперь у нас запас воды на этот год и еще на переходящий есть полностью», — подчеркнул он.

В Крыму после ливней сохраняется опасность схода селей 7 и 8 июля. В Росгидромете пояснили, что в районе старого Крыма, Ялты и недалеко от Ай-Петри почва переувлажнена, а лесонасаждений мало.

До 12 июля сильных дождей на полуострове не ожидается. Не исключено, что с плохой погодой столкнутся другие южные территории России. Грозы и град возможны в Краснодарском крае и республиках северного Кавказа, в Ставрополье и Карачаево-Черкесии. Синоптики обещают, что они будут кратковременными.