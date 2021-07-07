Специалисты предупредили жителей Крыма об опасности оползней

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин предупредил об угрозе оползней после сильных дождей и наводнений. Об этом сообщило Ura.ru.

«В Крыму после прошедших сильных дождей 7 и 8 июля сохраняется опасность схода селей. Так как в районе старого Крыма, Ялты, около горы Ай-Петри почва сейчас переувлажненная и мало лесонасаждений», — объяснил специалист.

Однако до 12 июля сильных дождей в Крыму не ожидается. Он отметил, что плохая погода может появится в других южных территориях России.

«Краснодарский край, республики северного Кавказа, Ставрополье, Карачаево-Черкесия — возможны грозы, град, но пройдет это все местами, комплексно, в течение двух-трех дней», — прокомментировал специалист.