Запах гари вернулся в Москву из-за лесных пожаров в Рязанской области

Утром 20 августа в Москву вернулся запах гари из-за пожаров в Рязанской области. Жители пожаловались на смог в нескольких районах города, сообщило РИА «Новости».

Накануне официальный Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы предупредил, что по прогнозам синоптиков, погодные условия и направление ветра могут способствовать переносу в столицу воздушных масс из районов ландшафтных пожаров.

«20 августа, в течение дня в отдельных районах города временами может ощущаться запах гари», — говорится в сообщении.

Сутки назад воздух в мегаполисе очистился. Концентрация загрязняющих веществ в Москве упала в пять раз.

Специалисты отметили, что в ночь на 19 августа территория города в целом не попала под воздействие продуктов горения природных пожаров. Поэтому рост загрязнения воздуха отсутствовал. Утром воздушные массы из районов природных пожаров начали поступать в южные районы Москвы и ТиНАО.