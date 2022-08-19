Смог отступил. Концентрация загрязняющих веществ в Москве упала в пять раз

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы утром 19 августа снизилась в пять раз по сравнению с показателями вчерашнего дня. Об этом сообщили в пресс-службе Мосэкомониторинга.

«По сравнению с утренними часами 18 августа концентрации загрязняющих веществ снизились до пяти раз, превышений гигиенических нормативов не зафиксировано», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Специалисты отметили, что прошедшей ночью территория города в целом не попала под воздействие продуктов горения природных пожаров. Поэтому рост загрязнения воздуха отсутствовал. Утром воздушные массы из районов природных пожаров начали поступать в южные районы Москвы и ТиНАО. Но за счет интенсивных условий рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере роста загрязнения воздуха не произошло, пояснили в Мосэкомониторинге.

«Согласно уточненному прогнозу, поступление воздушных масс со стороны очагов природных пожаров на территорию Москвы будет кратковременным. После 10:00 19 августа воздушная масса с продуктами горения будет проходить южнее Москвы», — заключили в ведомстве.