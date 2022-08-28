Запах гари усилился в Москве

В некоторых районах Москвы к вечеру 28 августа усилился запах гари от пожаров в Рязанской области. Об этом сообщило РИА «Новости».

Сильный запах гари ощущается в районах Зябликово, Коптево, Перово и Новокосино, Коньково, Раменки. На северо-востоке Москвы неприятного запаха нет.

Утром в столице и Подмосковье ухудшилось качество воздуха. Смог зафиксировали сразу семь метеостанций: на ВДНХ, Балчуге, в Серпухове, Наро-Фоминске, Коломне, Дмитрове и Домодедове. Кроме того, в городе появился смог, а на дорогах снизилась видимость. По данным синоптиков центра погоды «Фобос», улучшение экологической ситуации можно ждать к вечеру 29 августа. Тогда на смену засушливой жаре в Москву и Подмосковье придут грозовые дожди.

Накануне вице-премьер России Дмитрий Горенко сообщил о локализации пожаров в Рязанской области. Открытое горение нейтрализовали, была организована защитная полоса — вспаханный участок земли по периметру возгорания.