Заявление президента РФ Владимира Путина о недобитых карателях, которые пытаются переписать историю, было адресовано не только мировым элитам, но и простым людям. Об этом «360» сообщил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Я думаю, что эти слова были направлены всем — и народам, и элитам, и армиям. Потому что сегодня самое большое различие — в позициях между людьми обычными и элитами», — сказал политолог.

Журавлев отметил, что с народами легче договориться.

«В действительности сегодня народы наших соседних стран — это скорее наши союзники. А если и есть противники, то они в основном среди политиков. Но чтобы политики нас услышали, нужно, чтобы нас услышали люди, поскольку все-таки люди голосуют за политиков, а не наоборот», — пояснил эксперт.

Политолог уверен, что слова Путина вызовут резонанс. Но вызовут ли они позитивные действия со стороны зарубежных государств — в этом есть сомнения.

«Западный политик — он заложник сам себя. Нельзя много лет говорить об ужасной и страшной России, а потом сказать: вы знаете, мы ошибались, все там не так плохо, и вообще, все хорошо. В какой-то момент инерция ненависти продолжает работать, даже если есть желание ее остановить», — сказал Журавлев.

Путин во время выступления на параде Победы заявил, что «недобитые каратели» и их последователи сегодня пытаются переписать историю и оправдать преступников, на руках которых кровь многих людей. Президент с сожалением отметил, что сегодня снова пытаются взять на вооружение идеологию тех, кто был одержим «бредовой теорией о своей исключительности».