«Недобитые каратели». Путин предупредил о попытках переписать историю

Президент России Владимир Путин выступил с речью на Красной площади. Он поздравил ветеранов с Днем Победы и отметил, что невозможно забыть невыносимые испытания. Однако есть и сейчас последователи нацистов, которые пытаются переписать историю, предупредил президент.

«22 июня 1941 года — одна из самых трагических дат в нашей истории. Враг напал на нашу страну, пришел, чтобы убивать, сеять смерть, боль и несметные страдания. Он хотел не только свергнуть политический строй, а уничтожить нас как нацию. Ответом на вторжение стало общее грозное чувство решимости отразить нашествие, чтобы убийцы понесли неотвратимое наказание. Советский народ отстоял Родину, освободил страны Европы от „коричневой чумы“», — сказал Путин.

По словам президента страны, победа стала возможной благодаря силе добра и любви к ближнему, которые всегда были свойственны нашему народу. Путин подчеркнул, что четыре года самой кровопролитной войны били по будущему, по молодым, совсем юным поколениям и по тем, кому не суждено было родиться.

«Война принесла столько невыносимых испытаний, что забыть это невозможно. И нет прощения тем, кто вновь планирует, кто вновь замышляет агрессивные планы. Почти век отделяет нас от времен, когда в центре Европы рос, наглел и набирал чудовищную силу нацистский зверь. Все циничнее звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии, с легкостью перечеркивались соглашения, призванные остановить сползания к мировой войне. История требует делать выводы и извлекать уроки», — заяви президент.

Он с сожалением отметил, что идеологию нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение.

«Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю. Оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотни людей. Наш народ слишком хорошо знает, к чему это ведет», — заключил Путин.

Он объявил минуту молчания и поздравил ветеранов с Днем Победы. После его слов парад продолжился.