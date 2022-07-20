Занявшуюся сексом парочку на пляже в Сочи сняли на видео

Молодые люди в Сочи занялись сексом на одном из пляжей у всех на виду. Свидетелями соития стали многие отдыхающие, которые сняли это на видео. Ролик завирусился в социальных сетях.

Влюбленную парочку не остановили даже раскиданные вокруг мешки с мусором.

Пользователи заметили, что мужчина предусмотрительно не снял с ног носки. Сейчас поиском пары заняты правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что два мужчины занялись оральным сексом на площади рядом с вокзалом в Нижнем Тагиле. Прибывшие на место полицейские выписали любовникам административные протоколы о мелком хулиганстве, то есть о «нарушении общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу». Материалы передали для рассмотрения в Тагилстроевский суд.