Мужчины занялись сексом у всех на глазах на привокзальной площади в Нижнем Тагиле

Два мужчины занялись оральным сексом на площади рядом с вокзалом в Нижнем Тагиле. Местные жители были шокированы тем, что приятели решили так провести время днем у всех на виду.

Об оргии на привокзальной площади сообщило издание «Между строк» со ссылкой на очевидца. По его словам, мужчины расположились на газоне и просто игнорировали прохожих.

«Вот так вот у нас отдыхают. Вокзал. Площадь. Люди ходят, вот пацаненок мимо проходит, а они кайфуют. Им просто в кайф», — возмутился он.

После того, как в СМИ и соцсетях появились сообщения о случившемся, мужчин начала искать полиция. Их личности быстро установили — ими оказались неоднократно судимый 44-летний уроженец Качканара и 35-летний нижнетагилец. Приезжий из Качканара живет в Нижнем Тагиле в реабилитационном центре. Их быстро доставили в отдел для объяснений.

Выяснилось, что оба были пьяны. Им вручили административные протоколы о мелком хулиганстве, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Материалы передали для рассмотрения в Тагилстроевский суд».