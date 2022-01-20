Занятия в школах Челябинска отменили из-за сообщений о минировании

Уроки для учеников челябинских школ отменили 20 января из-за поступивших сообщений о минировании. Информацию о несостоявшихся занятиях подтвердили в комитете по делам образования Челябинска.

«Занятия отменены во всех школах города сегодня, 20 января», — рассказали ТАСС в комитете.

При этом там не стали называть причину. Источник агентства в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет о ложных сообщениях о минировании.

Представители ГУ МВД России по Челябинской области не стали комментировать ситуацию. Как написал Znak.com, учеников первой смены большинства школ эвакуировали, а занятия во второй половине дня отменили из-за того, что большую часть образовательных учреждений должны обследовать.

Издание сообщило, что в некоторых школах детей отпустили под предлогом того, что в Челябинске отключили воду. В частности, речь идет о решении руководства гимназии № 80.

После Нового года в России стали появляться новости о ложных сообщениях о минировании в школах и других образовательных учреждениях. Накануне эвакуация прошла в детских садах Красноярска.