26 февраля 2024, 19:00
Занятия отменили в одной из школ Дагестана из-за угрозы эпидемии свинки
Mash Gor: в дагестанской школе отменили занятия из-за угрозы эпидемии паротита
В одной из школ Дагестана отменили занятия в связи с угрозой распространения заболеваемости паротита. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.
По информации источника, детям не делали обязательных прививок, так как необходимых вакцин в республике нет.
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Одному из учеников уже поставили диагноз. Всех, кто мог заразиться, также отстранили на три недели от уроков.
Паротит распространяется воздушно-капельным путем, причем носитель способен заражать остальных за несколько дней до появления первых симптомов.
В администрации района ответили, что еще в конце прошлого года Роспотребнадзор обращался за вакциной, однако на данный момент препаратов в регионе нет.
В декабре 2023 года президент России Владимир Путин заявлял, что в стране нет проблем с вакцинами. По его словам, вопрос с препаратами от краснухи, кори и паротита связан с техническим сбоем.
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