Заморозки придут в Курганскую область

«Ночью 19–20 июня местами по области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы с температурами до -2 градусов», — говорится в сообщении Курганского ЦГМС.

Однако уже днем 20 июня температура воздуха прогреется до +26 градусов. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.

В ближайшие дни, несмотря на заморозки, в Курганской области может ухудшиться пожарная обстановка из-за сухой погоды. В связи с этим в регионе до 23 июня объявлена чрезвычайная и высокая пожарная опасность.

Накануне заморозки были в горных районах Башкирии. Синоптики предупреждали о понижении температуры до -2 градусов в ночь на 16 июня. А в Москве 20 июня уйдет аномальная жара, на смену ей придет погода, которая будет холоднее почти на 10 градусов.