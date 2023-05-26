Общество 26 мая 2023, 15:03 Синоптик сообщил о теплой погоде в Москве в конце мая Синоптик Вильфанд: последние дни мая станут самыми теплыми в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Теплая погода в Москве установится до конца мая. Градусники термометров продержатся на отметке в +23 градуса. Дожди практически не потревожат горожан, сообщил RT со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Завтра немного похолодает, будет облачно. В столице осадков не ожидается, кратковременные дожди пройдут в области», — рассказал он.

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Ночь с воскресенья на понедельник, по его словам, станет одной из самых холодных. Температура снизится до +4…+9 градусов. Однако утром и днем она вновь повысится до +20 градусов.

Следующая неделя будет по-настоящему жаркой. Воздух в Москве прогреется до +26 градусов. Осадки будут кратковременными. Ливней и гроз, по словам Вильфанда, не ожидается.

Но Москву все же может настигнуть сезон ураганов. Они пройдут в столице после того, как в городе утвердится тропическая погода: жара и ливни. Именно они спровоцируют контраст между северными морями и европейской частью страны.

В такое время спецслужбы рекомендуют оставаться дома и не парковать автомобили под деревьями и вблизи них.