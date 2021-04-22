Заморозки и снег ожидаются в выходные в Москве и Подмосковье

Заморозки и снег ожидаются в предстоящие выходные в Москве и Московской области. Погода, больше похожая на осеннюю, сохранится и на следующей неделе.

В четверг, 22 апреля, в столице и области ожидается небольшое потепление, однако не обойдется без дождей. В некоторых районах может быть гроза. Днем потеплеет до +11…+16 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире телеканала «Москва 24».

В ночь на пятницу температура воздуха опустится до 0…+5 градусов. В первой половине дня разогреется до +13…+18. После в Москву и Подмосковье придет холодный атмосферный фронт.

«На Москву обрушится аномальное, а может быть и рекордное количество осадков. Выпадет как минимум 30 миллиметров осадков, которые будут представлять собой дождь со снегом, что составляет 70% от апрельского объема влаги», — отметил Тишковец.

К выходным в столице похолодает. В ночь на субботу ожидается 0…+5 градусов, местами заморозки до -1…-2.

Холодная погода сохранится на следующей неделе. По словам синоптика, на первомайские праздники установится теплая, но еще не шашлычная погода. Ночью +1…+6 градусов, днем потеплеет до +10…+15 градусов.

Метеоролог отметил, что к 9 мая установится теплая погода, дневная температура будет достигать +15…+20 градусов.