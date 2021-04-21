Циклон отодвинул весну. Тепло вернется в Москву и Подмосковье не раньше мая

На Москву и Подмосковье обрушились мокрый снег и понижение температуры. Теперь весеннее тепло будет лишь небольшими просветами вплоть до начала мая.

Накануне жителей столичного региона «порадовало» резкое понижение температуры, а сегодня с утра к этому добавился апрельский мокрый снег. Трудно представить, что пару дней назад люди уже гуляли в легких ветровках, а самые отчаянные даже надели бриджи.

Ухудшение погоды и похолодание в столичном регионе связано с выходом южного циклона, пояснила специально для «360» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. Этот облачный вихрь накануне проделал путь из Приазовья до центральных областей России.

«Заключенные в его циркуляцию контрастные воздушные массы и обеспечили нам вот такое вот ухудшение погоды и обильные осадки. За день вторника и ночь со вторника на среду на метеостанции ВДНХ зафиксировано 18 миллиметров осадков. Это практически 40% месячной нормы», — сказала Елена Волосюк.

К Москве и Подмосковью подошли воздушные массы североатлантического происхождения, и на фоне ухудшения погоды температура начала снижаться, уточнила эксперт. Накануне в середине дня в столице столбики термометров поднялись до отметки +10 градусов, но когда пошел дождь, к которому начал примешиваться мокрый снег, температура упала на пять-шесть градусов.

Кратковременное тепло

«Сегодня мы остаемся в холодной части этого облачного вихря, так что температурный режим на четыре-пять градусов будет отставать от нормы. Максимум, что мы обещаем москвичам, — +6…+8 градусов, а в столичном регионе — от четырех до девяти градусов тепла. Но таких сильных дождей мы уже не ждем», — сказала Елена Волосюк.

По словам синоптика, расчеты показывают, что сегодняшний день принесет не более двух-трех миллиметров осадков и уже после 15 часов дождей практически не будет. Но холодная погода сохранится до второй половины рабочей недели.

«В четверг-пятницу сквозь облака станет проглядывать солнце, можно будет рассчитывать на повышение дневных температур до +13...+15 градусов. Но это тоже окажется ненадолго: в выходные нас ждет новый виток похолодания и новое усиление дождей», — уточнила Елена Волосюк.

Вся надежда на май

По мнению Волосюк, говорить о том, что весна будет холодной, все же не стоит. Ведь на прошлой неделе стояла практически майская погода, а иногда даже июньская.

«Но возврата такого тепла, какое было на прошлой неделе, до конца апреля мы не ждем. Третья декада апреля все же пройдет под знаком дождей. Их будет много, впрочем, это во благо и для природы, и для аллергиков. Кроме того, дожди освежают и промывают воздушный бассейн над нашим мегаполисом», — сказала Елена Волосюк.

На возвращение такой погоды, которой всем хочется, с температурами +15...+20 градусов, стоит рассчитывать не раньше мая. Любители шашлыков могут зачехлять шампуры: речь идет не о первых-вторых числах. Наступление теплой весны возможно не раньше 5 мая. А что касается прогнозов на лето, то их, по мнению эксперта, пока еще рано делать.

Горячая вода и холодные батареи

Но главный признак весны, как известно, не столько теплая погода, сколько отключение центрального отопления. Это случится примерно 11 мая, но лишь при условии, что в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше +8 градусов и по прогнозу погоды ожидается ее дальнейшее повышение.

В Москве отключение отопления проводится поэтапно и может занимать до пяти дней. Сначала тепло перестают подавать на промышленные и административные объекты, далее отключают свыше 34 тысяч жилых домов, затем школы, детские сады и лечебные учреждения.

Плановые отключения горячей воды в Москве начнутся 11 мая и продлятся до 1 сентября. Власти пообещали, что плановые профилактические мероприятия будут длиться всего 10 дней. На сайте mos.ru можно настроить оповещения, которые сообщат об отключении горячей воды в доме. Жители Подмосковья смогут узнать график отключения на сайте mosreg.ru.