Замминистра: в Минкомсвязи не обсуждали снятие блокировки с Telegram

Законопроект о снятии блокировки Telegram не обсуждался в профильном ведомстве. В Минкосмвязи не видели документ, который подготовили депутаты «Справедливой России».

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин отметил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», что не в курсе ситуации с проектом закона.

«Я про это ничего не знаю», — сказал он.

На вопрос, выносился ли документ на обсуждение в министерство, Волин ответил отрицательно.

Авторы инициативы указали, что их законопроект направлен «направлен на запрет блокировки информационных ресурсов и на разблокировку уже заблокированных», в том числе и мессенджера Telegram. Предложение касается только тех сервисов, которые работают в режиме повышенной готовности или ЧС, оповещают о ситуации и являются основными источниками информации о происходящем «для органов государственной власти и должностных лиц».

Идею парламентарии уже внесли на рассмотрение в Госдуму.

Доступ к Telegram обязал закрыть Таганский суд Москвы еще в апреле 2018 года. Роскомнадзор начал блокировать мессенджер на территории страны. Его представители обжаловали судебное решение по ключам шифрования.