В Госдуме прокомментировали блокировку российских Twitter-аккаунтов из-за пропаганды

Блокировкой российских аккаунтов Twitter намерена в целом блокировать новости о России. Такое мнение высказал депутат Госдумы Антон Горелкин.

«Например, даже за новости о нашем технологическом кластере „Сколково“. Или за городские новости с твиттера частного СМИ Hearst Shkulev Media, который далек от большой политики. А чем им не угодил конкурс „Лидеры России“, там что, Трампа критикуют или на этом конкурсе разрабатывают план массовых беспорядков в Америке?» — спросил он в своем Telegram-канале.

«Нет ничего удивительного в том, что во всем мире, в том числе и в России, все больше предпринимается усилий, чтобы направить действия глобальных (читай — американских) соцсетей в правовое русло, в том числе в соответствии с законодательствами стран», — заявил парламентарий.

Ранее социальная сеть Twitter заблокировала 1152 российские учетные записи, из-за политической пропаганды при поддержке государства.