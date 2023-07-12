Общество 12 июля 2023, 07:29 Замминистра образования Бурятии арестовали за езду в наркотическом опьянении МВД: замминистра образования Бурятии арестовали на 10 суток за нетрезвую езду РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правоохранители арестовали на 10 суток замминистра образования и науки Бурятии Батора Цыренжапова за вождение в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МВД республики.

По данным ведомства, сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которогонаходился 43-летний чиновник в ночь на 7 июля на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ. По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения, от освидетельствования на месте он отказался. Его доставили в наркологический диспансер.

Реклама

«По результатам экспертизы установлено его нахождение в наркотическом опьянении», — уточнили в республиканском МВД.

В отношении Цыренжапова составили протокол. Мировой судья назначил ему 10 суток ареста. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил уволить чиновника после случившегося, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Челябинской области местный житель угнал иномарку. При задержании выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина угнал машину, чтобы доехать домой.