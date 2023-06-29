Происшествия 29 июня 2023, 17:59 Полицейские задержали мужчину, угнавшего иномарку в Челябинской области

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Сотрудникам полиции Челябинской области удалось задержать жителя Агаповского района, который угнал иномарку Mercedes. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Полицейские выяснили, что машина мужчине понадобилась для того, чтобы доехать домой из поселка Агаповка в поселок Наровчатский. В момент угона водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

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О пропаже автомобиля в полицию заявил владелец иномарки.