29 июня 2023, 17:59
Полицейские задержали мужчину, угнавшего иномарку в Челябинской области
Сотрудникам полиции Челябинской области удалось задержать жителя Агаповского района, который угнал иномарку Mercedes. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Полицейские выяснили, что машина мужчине понадобилась для того, чтобы доехать домой из поселка Агаповка в поселок Наровчатский. В момент угона водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
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О пропаже автомобиля в полицию заявил владелец иномарки.
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