Заммэра Владивостока понизили в должности из-за скамеек в форме надгробий

Заместителя главы Владивостока Сергея Русских перевели на нижестоящую должность после скандала с городскими скамейками, напоминающими надгробия. Об этом сообщили в администрации города.

Русских возглавит управление общественной безопасности и взаимодействия с органами власти. Решение о его переводе принял глава города Олег Гуменюк, заявил РИА «Новости» представитель мэрии.

В конце сентября в мэрии сообщили о планах установить десять лавочек, столько же вазонов и пять урн из гранита на центральной площади Владивостока. Когда собрали первые скамейки, жители стали сравнивать их с надгробиями.

К лавочкам принесли похоронные венки и цветы. Помимо спорной эстетики, пользователей в соцсетях также смутил и сам материал для скамеек — горожане отмечали, что сидеть на камне вредно для здоровья.

Глава Приморья Олег Кожемяко призвал наказать ответственных за установку скамеек, а также заявил, что во Владивостоке необходим архитектурный совет. Мэр города Олег Гуменюк сообщил, что новые лавочки нужно сделать функциональными.