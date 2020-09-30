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    30 сентября 2020, 11:34

    Ответственных за «кладбищенские» лавочки во Владивостоке накажут

    Александра Ломейко

    Администрацию Владивостока накажут за появление скамеек и урн, которые напомнили жителям атрибуты кладбищ. Дело в том, что в городской администрации мнения архитекторов и жителей не спросили. Теперь глава Приморья пригрозил ответственным за «саркофаги» увольнением.
    Ответственных за «кладбищенские» лавочки во Владивостоке накажут

    Привлечь к ответственности тех, кто принял решение установить «могильные» скамейки, поручил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

    «Последнее ваше „творчество“ — скамейки в виде саркофагов. <…> С кем согласованы эти проекты, кто готовил техзадание, проект? Жители оценили вашу работу траурным венком», — заявил Кожемяко на прошедшем в мэрии Владивостока заседании.

    Глава региона рекомендовал городским властям наказать вплоть до снятия с должности всех причастных к разработке и согласованию документов по закупке и установке гранитных архитектурных форм.

    Мэр Владивостока Олег Гуменюк заявил изданию «Подъем», что на данный момент находится в командировке. О принятых мерах он расскажет после возвращения.

    Вазоны, десять скамеек и пять урн из гранита, которые установили во Владивостоке, не понравились жителям города настолько, что они «украсили» их похоронными венками. Принесенные цветы в администрации убрали, но возмущения людей так и не поняли.

    Приморская прокуратура начала проверку по факту закупки мэрией Владивостока гранитных скамеек и вазонов.

    Новости SMI.FM