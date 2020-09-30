Ответственных за «кладбищенские» лавочки во Владивостоке накажут

Администрацию Владивостока накажут за появление скамеек и урн, которые напомнили жителям атрибуты кладбищ. Дело в том, что в городской администрации мнения архитекторов и жителей не спросили. Теперь глава Приморья пригрозил ответственным за «саркофаги» увольнением.

Привлечь к ответственности тех, кто принял решение установить «могильные» скамейки, поручил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«Последнее ваше „творчество“ — скамейки в виде саркофагов. <…> С кем согласованы эти проекты, кто готовил техзадание, проект? Жители оценили вашу работу траурным венком», — заявил Кожемяко на прошедшем в мэрии Владивостока заседании.

Глава региона рекомендовал городским властям наказать вплоть до снятия с должности всех причастных к разработке и согласованию документов по закупке и установке гранитных архитектурных форм.

Мэр Владивостока Олег Гуменюк заявил изданию «Подъем», что на данный момент находится в командировке. О принятых мерах он расскажет после возвращения.

Вазоны, десять скамеек и пять урн из гранита, которые установили во Владивостоке, не понравились жителям города настолько, что они «украсили» их похоронными венками. Принесенные цветы в администрации убрали, но возмущения людей так и не поняли.

Приморская прокуратура начала проверку по факту закупки мэрией Владивостока гранитных скамеек и вазонов.