Замглавы Минкомсвязи уволили. Он занимался блокировкой Telegram

Премьер-министр Михаил Мишустин уволил заместителя главы Минкомсвязи Алексея Соколова. Он занимался блокировкой Telegram.

В распоряжении председателя правительства от 27 июня отмечается, что Алексея Соколова освобождают от должности по его просьбе. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

Алексей Соколов был заместителем министра связи с 2014 года. Он занимался вопросами информационной безопасности и курировал федеральный проект с тем же названием в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

До декабря 2019 года Соколов также курировал импортозамещение в сфере IT. Но, по информации газеты «Ведомости», эти полномочия передали другому заместителю из-за того, что тогдашний министр связи был недоволен результатами работы по импортозамещению.

До прихода в Минкомсвязи Алексей Соколов занимался в администрации президента «вопросами внешней политики, права и безопасности, сотрудничеством в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций».

После назначения в январе главой Минкомсвязи Максута Шадаева из министерства ушли два других заместителя: Олег Войтенко, курировавший почту, и Михаил Мамонов, отвечавший за международные отношения.