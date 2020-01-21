    21 января 2020, 20:13

    Стали известны члены нового правительства. Полный список

    Юлия Булыгина

    Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров, у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей.

    Президент России Владимир Путин заявил, что правительство получилось сбалансированным. «Правительство у нас получилось очень сбалансированным, у нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но также у нас большое обновление», — заявил российский лидер.

    Первым вице-премьером стал Андрей Белоусов, экс-советник президента по экономике.

    Вице-премьеры:

    Дмитрий Григоренко;

    Юрий Трутнев;

    Виктория Абрамченко;

    Юрий Борисов;

    Татьяна Голикова;

    Алексей Аверчук;

    Марат Хуснуллин;

    Дмитрий Чернышенко.

    Министры:

    Министр науки и высшего образования — Валерий Фальков;

    Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов;

    Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин;

    Министр спорта — Олег Матыцин;

    Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев;

    Министр юстиции — Константин Чуйченко;

    Министр иностранных дел — Сергей Лавров;

    Министр промышленности и торговли — Денисов Мантуров;

    Министр культуры — Ольга Любимова;

    Министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев;

    Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев;

    Министр энергетики — Дмитрий Новак;

    Министр экономического развития — Максим Решетников;

    Министр по ГО и ЧС — Евгений Зиничев;

    Министр финансов — Антон Силуанов;

    Министр здравоохранения — Михаил Мурашко;

    Министр транспорта — Евгений Дитрих;

    Министр труда и соцзащиты — Антон Котяков;

    Министр обороны — Сергей Шойгу.

    На первом заседании премьер-министр Михаил Мишустин поставил задачу добиться роста экономики. «Мы должны максимально быстро приступить к решению задач, которые поставил президент: повышение уровня жизни россиян. Новый кабмин должен добиться повышения темпов роста экономики», — заявил Мишустин.

    15 января президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Он обозначил масштабные задачи по обновлению политической системы, объявил о конституционной реформе и других изменениях в жизни страны.

    Спустя несколько часов после обращения премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе. Позже Медведев объяснил, что «президент должен быть абсолютно свободен» в обсуждении новых задач и «принимать без оглядки на какие-либо другие факторы, включая фактор правительства».

    На следующий день, 16 января, глава ФНС Михаил Мишустин официально стал премьер-министром России. Его кандидатуру предложил президент, а депутаты Госдумы утвердили в должности.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин охарактеризовал Мишустина как открытого, динамичного человека и назвал его «профессионалом в области финансов и налогового законодательства». В свою очередь, новый премьер заявил, что сделает приоритетом своей работы исполнение послания президента.

    Борьба с бедностью, нацпроекты и внедрение современных технологий — всем этим собирается в первую очередь заняться Мишустин на новом посту.