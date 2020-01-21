Стали известны члены нового правительства. Полный список

Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров, у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей.

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство получилось сбалансированным. «Правительство у нас получилось очень сбалансированным, у нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но также у нас большое обновление», — заявил российский лидер.

Первым вице-премьером стал Андрей Белоусов, экс-советник президента по экономике.

Вице-премьеры:

Дмитрий Григоренко;

Юрий Трутнев;

Виктория Абрамченко;

Юрий Борисов;

Татьяна Голикова;

Алексей Аверчук;

Марат Хуснуллин;

Дмитрий Чернышенко.

Министры:

Министр науки и высшего образования — Валерий Фальков;

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов;

Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин;

Министр спорта — Олег Матыцин;

Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев;

Министр юстиции — Константин Чуйченко;

Министр иностранных дел — Сергей Лавров;

Министр промышленности и торговли — Денисов Мантуров;

Министр культуры — Ольга Любимова;

Министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев;

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев;

Министр энергетики — Дмитрий Новак;

Министр экономического развития — Максим Решетников;

Министр по ГО и ЧС — Евгений Зиничев;

Министр финансов — Антон Силуанов;

Министр здравоохранения — Михаил Мурашко;

Министр транспорта — Евгений Дитрих;

Министр труда и соцзащиты — Антон Котяков;

Министр обороны — Сергей Шойгу.

На первом заседании премьер-министр Михаил Мишустин поставил задачу добиться роста экономики. «Мы должны максимально быстро приступить к решению задач, которые поставил президент: повышение уровня жизни россиян. Новый кабмин должен добиться повышения темпов роста экономики», — заявил Мишустин.

15 января президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Он обозначил масштабные задачи по обновлению политической системы, объявил о конституционной реформе и других изменениях в жизни страны.

Спустя несколько часов после обращения премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе. Позже Медведев объяснил, что «президент должен быть абсолютно свободен» в обсуждении новых задач и «принимать без оглядки на какие-либо другие факторы, включая фактор правительства».

На следующий день, 16 января, глава ФНС Михаил Мишустин официально стал премьер-министром России. Его кандидатуру предложил президент, а депутаты Госдумы утвердили в должности.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин охарактеризовал Мишустина как открытого, динамичного человека и назвал его «профессионалом в области финансов и налогового законодательства». В свою очередь, новый премьер заявил, что сделает приоритетом своей работы исполнение послания президента.

Борьба с бедностью, нацпроекты и внедрение современных технологий — всем этим собирается в первую очередь заняться Мишустин на новом посту.