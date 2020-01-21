Стали известны члены нового правительства. Полный список
Президент России Владимир Путин заявил, что правительство получилось сбалансированным. «Правительство у нас получилось очень сбалансированным, у нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но также у нас большое обновление», — заявил российский лидер.
Первым вице-премьером стал Андрей Белоусов, экс-советник президента по экономике.
Вице-премьеры:
Дмитрий Григоренко;
Юрий Трутнев;
Виктория Абрамченко;
Юрий Борисов;
Татьяна Голикова;
Алексей Аверчук;
Марат Хуснуллин;
Дмитрий Чернышенко.
Министры:
Министр науки и высшего образования — Валерий Фальков;
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов;
Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин;
Министр спорта — Олег Матыцин;
Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев;
Министр юстиции — Константин Чуйченко;
Министр иностранных дел — Сергей Лавров;
Министр промышленности и торговли — Денисов Мантуров;
Министр культуры — Ольга Любимова;
Министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев;
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев;
Министр энергетики — Дмитрий Новак;
Министр экономического развития — Максим Решетников;
Министр по ГО и ЧС — Евгений Зиничев;
Министр финансов — Антон Силуанов;
Министр здравоохранения — Михаил Мурашко;
Министр транспорта — Евгений Дитрих;
Министр труда и соцзащиты — Антон Котяков;
Министр обороны — Сергей Шойгу.
На первом заседании премьер-министр Михаил Мишустин поставил задачу добиться роста экономики. «Мы должны максимально быстро приступить к решению задач, которые поставил президент: повышение уровня жизни россиян. Новый кабмин должен добиться повышения темпов роста экономики», — заявил Мишустин.
15 января президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Он обозначил масштабные задачи по обновлению политической системы, объявил о конституционной реформе и других изменениях в жизни страны.
Спустя несколько часов после обращения премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе. Позже Медведев объяснил, что «президент должен быть абсолютно свободен» в обсуждении новых задач и «принимать без оглядки на какие-либо другие факторы, включая фактор правительства».
На следующий день, 16 января, глава ФНС Михаил Мишустин официально стал премьер-министром России. Его кандидатуру предложил президент, а депутаты Госдумы утвердили в должности.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин охарактеризовал Мишустина как открытого, динамичного человека и назвал его «профессионалом в области финансов и налогового законодательства». В свою очередь, новый премьер заявил, что сделает приоритетом своей работы исполнение послания президента.
Борьба с бедностью, нацпроекты и внедрение современных технологий — всем этим собирается в первую очередь заняться Мишустин на новом посту.