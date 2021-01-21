Залы театров и кино в Москве разрешили заполнять на 50%

Мэр Москвы Сергей Собянин смягчил ограничительные меры по коронавирусу в городе. Они коснулись и заполняемости кинозалов и театров.

Максимальное число зрителей в кинотеатрах, театрах и концертных залах разрешено увеличить с 25 до 50%. Решение вступит в силу 22 января.

«Я искренне надеюсь, что улучшение эпидемической ситуации продолжится, и тогда мы сможем смягчить и другие пока еще сохраняющиеся ограничения», — написал в своем блоге Собянин.

С 22 января возобновят работу библиотеки, музеи и другие учреждения культуры. Город отменил ограничения на работу детских развлекательных центров, детских комнат в ТЦ, лагерей дневного пребывания и других подобных мест.

Студенты колледжей и получающие дополнительное образование возвращаются к очному формату обучения.

Смягчение ограничений произошло благодаря нормализации ситуации с коронавирусом. Мэр отметил, что за последнюю неделю ежедневный прирост заболевших составляет две-четыре тысячи. Это значительно меньше, чем в конце декабря. Также сократилось и число госпитализированных.