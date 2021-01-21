Часть ковидных ограничений снимут в Москве с 22 января

Ситуация с коронавирусом в Москве внушает оптимизм. Поэтому власти города решили с 22 января снять часть ограничений.

«Последнюю неделю ежедневно выявляется две-четыре тысячи новых случаев заражения ковидом, что значительно меньше, чем в конце декабря. Ощутимо снизилась и госпитализация — 1200-1300 человек в день против 1500-1800 в предпраздничные и праздничные дни. В коронавирусных госпиталях <…> Свободно свыше девяти тысячи коек. Значительно увеличились темпы вакцинации.<…> В этой ситуации мы можем позволить себе значительно смягчить действующие ограничения», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

С завтрашнего дня московские колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, возвращаются к обычному режиму работы. Транспортные карты учащихся разблокируют.

Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличат до 50% от общей вместимости зала. Снова начнут работать детские развлекательные центры, дневные лагеря, детские комнаты в ТРЦ при условии, что количество посетителей не должно превышать 50% от их общей вместимости. В столице откроют музеи, библиотеки и другие учреждения культуры.

Ряд ограничений пока останутся. Среди них безопасный регламент работы общепита и развлекательных заведений, удаленка для 30% сотрудников московских компаний и домашний режим для москвичей старше 65 лет.

На прошлой неделе Собянин заявил, что если москвичи будут активно прививаться, столица вернется к нормальной жизни уже в мае.