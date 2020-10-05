Ассоциация владельцев кинотеатров просит не закрывать кинозалы в России

Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к властям субъектов России с просьбой повторно не закрывать в стране кинозалы в рамках мер по борьбе с коронавирусом.

Соответствующее обращение было опубликовано на странице Ассоциации в Facebook.

Из сообщения следует, что в Ассоциации понимают: закрытие кинозалов — это эффективное решение для наглядной демонстрации борьбы с COVID-19 и при этом такой шаг не наносит ущерб экономике региона. Однако по мнению авторов послания, решение это является популистским.

«Результатом такого популистского решения станут люди и риск не восстановить отрасль, потому что второго раза кинотеатры уже точно не переживут», — сказано в тексте сообщения.

Кроме того, владельцы кинотеатров отмечают, что кинозалы представляют собой одно из самых безопасных общественных мест. Это связано с наличием большого пространства, которое приходится на каждого зрителя, и регулярной дезинфекцией помещения, а также в рамках соблюдения социального дистанцирования.

Частичные ограничения из-за распространения коронавируса сохранятся в России еще на один-два года. Так считает вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов.

С начала пандемии коронавируса в мире зафиксировано уже свыше 35 миллионов инфицированных. СОVID-19 унес жизни более миллиона человек. Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса нового типа. Препарат получил название «Спутник V». Он был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.