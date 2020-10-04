Вирусолог предрек России еще до двух лет ограничений из-за коронавируса

«В условиях частичных ограничений нам придется жить еще год-два, пока мы не научимся правильно пользоваться вакцинами. Искать золотую середину, вводить какие-то меры, чтобы снижать загруженность медиков», — заявил он.

По мнению вирусолога, не стоит вводить жесткий карантин. Иначе эти действия негативно отразятся на экономике.

Чепурнов напомнил, что ученые пока не получили нужного представления о результативности и длительности иммунитета при вакцинации против коронавируса.

«И не узнаем, пока не появится много данных. Причем, вероятно, разные вакцины будут давать иммунитет разной силы и длительности. Когда мы это узнаем, то будем пользоваться соответствующими вакцинами», — добавил вирусолог.

Телеведущий Владимир Познер понимает причину, по которой власти Москвы ввели новые коронавирусные ограничения. Он надеется, что жители мегаполиса будут их соблюдать. Иначе количество запретов возрастет, при этом они будут жестче.

За последние сутки в Москве выявили 3327 случаев COVID-19. Этот показатель превысил три тысячи впервые с 23 мая. А по стране за минувшие 24 часа подтвердили 10 499 новых случаев заболевания COVID-19. Данный показатель превысил порог в 10 тысяч впервые с 15 мая.