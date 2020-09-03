Законопроект об отмене транспортного налога внесли в Госдуму

В России хотят отменить транспортный налог. Соответствующий документ уже внесли в Госдуму на рассмотрение представители ЛДПР. Предположительно, закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Инициатива принадлежит нескольким российским парламентариям, в том числе главе комитета ГД РФ по труду и социальной политике Ярославу Нилову, вице-спикеру нижней палаты Игорю Лебедеву, сенатору Сергею Леонову, депутатам Борису Пайкину, Дмитрию Свищеву и другим их коллегам. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Нилова.

«Транспортный налог платят одинаково те, кто за рулем автомобиля ежедневно, и те, кто использует его лишь изредка», — отмечено в документе.

Депутаты указали, что водителям не нравится и отсутствие разделения транспортного налога: и на бензиновый спорткар, и на электромобиль одинаковой мощности он одинаковый.

В законопроекте указано, что сейчас налогообложение у собственников транспортных средств двойное. Во-первых, они платят акциз, заправляя машины топливом. Во-вторых, ежегодно отчисляют транспортный налог.

«Необходимо устранить ситуацию избыточного налогообложения на законодательном уровне», — заметил глава комитета по спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

Нилов обратил внимание на «лукавое ценообразование на рынке топлива». Последнее дорожает и при падении цен на нефть, и при их росте. В итоге это приводит к увеличению нагрузки на владельцев транспортных средств «за счет постоянно растущего акциза».

«Фактически двойное налогообложение бьет по карману водителей и повышает градус социальной напряженности», — сказал парламентарий. Особенно чувствительно это на фоне снижения доходов из-за пандемии. Отмену транспортного налога глава комитета ГД РФ по труду и социальной политике назвал уместным и своевременным решением.

Депутаты предполагают, что в случае принятия закон вступит в силу 1 января 2021 года.