Транспортный налог предложили отменить в России. Звучит хорошо, но есть нюанс

В Госдуму поступило предложение отменить транспортный налог. Это значит, что российских автомобилистов могут избавить от необходимости ежегодно платить государству за мощность своего личного транспорта. Эксперты уверены — идея хорошая, но есть нюанс.

Отменить транспортный налог с 2021 года предложил член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев. Он заявил, что России пора отказаться от «несправедливого сбора», а выпадающие доходы бюджета возместить за счет акциза на топливо, передает РИА «Новости». Таким образом депутат Госдумы хочет избежать «избыточного налогообложения отдельных категорий граждан».

Вопрос реализации

В конце 2019 года аналогичный законопроект уже рассматривали в Думе, однако тогда еще в первом чтении его отклонили из-за высокого риска возникновения выпадающих доходов.

Сейчас, как отметил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, главным вопросом остается то, за чей счет будут содержаться российские дороги после отмены транспортного налога.

«Общие затраты на развитие и содержание дорожной сети — а в нашей стране это миллионы километров дорог — приближаются к двум триллионам рублей. Большая часть этой суммы формируется из акцизов, которые выплачивают автомобилисты при покупке бензина или дизеля, но не стоит забывать о транспортном налоге», — заявил он.

Автомобильный журналист и автоэксперт Петр Баканов добавил к этому, что отмена одного налога может повлечь за собой увеличение других или появление нового.

«Сразу встает вопрос: не будет ли это очередным сыром в мышеловке, что они сейчас отменят транспортный налог, но введут что-нибудь другое, повысят цены по каким-то другим критериям? Это беспокоит больше всего», — уверен он.

Благо для автомобилистов

При этом Баканов считает, что отмена транспортного налога существенно облегчит жизнь российским автомобилистам, так как государство возлагает на них и без того большое финансовое бремя.

«Это акциз, который составляет немалую часть стоимости топлива, это утилизационный сбор — у нас же формально существует утилизация автомобилей, а по факту этого нет. Сбор служит еще одним экономическим рычагом, с помощью которого государство получает прибыль от продажи транспортных средств», — заявил он в разговоре с «360».

Вопросы, уверен эксперт, вызывает и то, как сегодня в России вычисляется транспортный налог: чем мощнее автомобиль (или другое личное средство передвижения), тем больше придется заплатить. При этом по регионам ставки также разнятся.

«У нас все привязано к мощности, а это полный бред, потому что в реальности государство или транспортные службы не несут никаких затрат от того, что у меня мощный автомобиль», — объяснил Баканов.

В пример логичного критерия начисления транспортного налога эксперт привел европейские стандарты. Там сумма, которую должны платить автомобилисты, напрямую зависит от экологического класса машины — чем больше выброс углекислого газа за один километр, тем больше налог.

В будущее закон не возьмут

Шкуматов добавил к этому, что отмена транспортного налога в России могла быть актуальной и возможной 10 или 20 лет назад, а сейчас заниматься этим уже поздно.

«Причина очень простая: у нас происходит внедрение газомоторного топлива, так называемого сжиженного газа и компримированного (сжатого) газа, появляются электромобили», — рассказал он.

В ряде регионов транспортный налог для электромобилей отменили еще в прошлом году, а для владельцев автомобилей на газу с 2020-го появились льготы. Теперь они имеют право платить лишь 50% налога.

Проблема таких нетопливных автомобилей для государства заключается в том, что их владельцы перестанут платить самый доходный в транспортной области налог — акциз на топливо. Это добавит выпадающих доходов российскому бюджету, который необходимо будет как-то компенсировать.

«Скорее всего, на первом этапе налогообложение таких автомобилей будет сделано через транспортный налог, то есть, по сути, выпадающий акциз будет внесен в ежегодный платеж, который должен будет делать владелец такого автомобиля», — уверен Шкуматов.

Однако в то, что транспортный налог на обычные автомобили будет отменен, эксперт не верит. Налог действительно нуждается в реформе и актуализации, и это, по мнению Шкуматова, давно очевидно всем участникам рынка, но вырывать из бюджета часть ежегодного дохода от автомобилистов слишком опасно.

В прочем закон уже назвали нецелесообразным и в Минфине России. «Транспортный налог является региональным налогом, формирующим в значительной степени доходную базу региональных и местных бюджетов. Кроме того, транспортный налог наряду с акцизами на нефтепродукты является одним из источников формирования дорожных фондов», — говорится в сообщении министерства.