Общество 04 января 2023, 09:51 Законопроект об исключении фиктивных браков для мигрантов подготовили в России МВД подготовило законопроект, исключающий фиктивные браки для мигрантов в России РИА «Новости»

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МВД РФ подготовило проект закона, который исключает для иностранцев возможность легализации в стране через фиктивные браки и отцовство. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк ТАСС.

По ее словам, документ поможет совершенствовать миграционное законодательство и не допустить незаконное получение для иностранцев миграционного статуса в России.

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По словам Волк, сейчас законопроект проходит процедуру межведомственного согласования. За 11 месяцев прошлого года в стране аннулировали около 400 разрешительных документов иностранцам, доказав их недействительные браки, отметила она.

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Представитель МВД напомнила, что закон предусматривает упрощенное получение гражданства РФ для иностранцев после трехлетнего брака. Если в семье есть общий ребенок, этот срок соблюдать уже не требуют.

В начале декабря в России запретили суррогатное материнство для иностранцев.