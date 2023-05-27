Общество 27 мая 2023, 01:53 Законопроект о социальных счетах и вкладах россиян внесли в Госдуму Госдума рассмотрит законопроект о создании вкладов для получающих соцподдержку россиян РИА «Новости»

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Парламентарии внесли в Государственную думу законопроект о создании специальных вкладов и счетов для малоимущих россиян. Соответствующий документ опубликовали в думской электронной базе.

Согласно документу, открыть вклад, на котором будут 50 тысяч рублей, смогут россияне, получающие соцподдержку. Размер процентной ставки превысит ключевую ставку Банка России как минимум на 1%. Клиент сможет в любой момент пополнить вклад, а также частично снять или перевести с него деньги.

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Также россияне смогут оформить специальный банковский счет, по которому обслуживание и совершение операций в пределах 15 тысяч рублей будут бесплатным. На остаток средств в течение месяца будут начислять процент. Банки не смогут отказать гражданам в оформлении социальных вкладов и счетов. Их можно будет использовать только один год.

Центробанк объявил о решении не продлевать послабления для кредитных организаций, Их ввели в первой половине 2023 года. Такое решение связали со стабилизацией экономической ситуации в стране.